Коли є необхідність уточнити фінансову звітність

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до пункту 46.2, зокрема, платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Згідно з пунктом 48.3 статті 48 податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема, інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Фінансова звітність подається як додаток до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Міністерством фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897. При цьому в таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка «+». Відомості про форми фінансової звітності, які одночасно подаються з декларацією, відображаються у відповідній таблиці декларації.

Декларація з ознакою «Звітна нова» подається до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період з виправленими показниками після поданої декларації з ознакою «Звітна».

Якщо до граничного терміну подання декларації у фінансовій звітності виявлені помилки, які впливають на показники декларації, такі уточнення здійснюються у «Звітній новій» декларації з поданням до такої декларації фінансової звітності з виправленими показниками.

Якщо до граничного терміну подання подається виправлена декларація з ознакою «Звітна нова», то фінансову звітність, показники якої не підлягають виправленню, повторно подавати не потрібно.

При цьому платники мають право скористатися нормами пункту 46.4 статті 46 Податкового кодексу щодо подання доповнення до декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області