Мільярдні надходження до зведеного бюджету

У січні-серпні 2019 року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України чотири мільярди 562,5 мільйона гривень податків та зборів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 680,6 мільйона чи 17,5 відсотка. Надходження державного бюджету склали один мільярд 845,7 мільйона гривень — на 207,7 мільйона або на 12,7 відсотка більше, ніж торік за вісім місяців. Доходи ж місцевих бюджетів за цей же період 2019 року поповнилися на два мільярди 716,8 мільйона гривень. Це на 7,1 відсотка більше очікуваного. Відтак до місцевих скарбниць спрямували на 180,9 мільйона гривень більше. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст надходжень склав 473 мільйони гривень або 21,1 відсотка.

У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів забезпечено надходження 758,1 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 11,7 мільйона більше торішніх січня-серпня, 174,5 мільйона гривень податку на прибуток (без ВПП, очікувані показники перевищені на 7,9 мільйона) та 23,5 мільйона гривень акцизного податку.

У серпні 2019 року органами ДФС забезпечено збір податків та зборів до зведеного бюджету в сумі 695,9 мільйона гривень, що на 75 мільйонів або на 12,1 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період. Індикативні показники виконано на 111,4 відсотка, плюс склав 71,2 мільйона гривень. Надходження до загального фонду Державного бюджету України забезпечено на 109 відсотків (плюс 21,9 мільйона гривень). Порівняно із серпнем 2018 року надходження збільшилися на 11,7 мільйона гривень або на 4,1 відсотка. Доходи місцевих бюджетів за серпень 2019 року склали 401,4 мільйона гривень (105,9 відсотка). Порівняно з торішнім серпнем забезпечено приріст надходжень на 63,3 мільйона або на 18,7 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області