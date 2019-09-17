На ювілей школи — два міжнародні турніри

Напередодні Дня фізичної культури і спорту Файне місто стало також і столицею юнацької греко-римської боротьби. Славний піввіковий ювілей Тернопільської комунальної ДЮСШ із цього виду спорту відзначили проведенням у торгово-розважальному центрі «Подоляни» відразу двох міжнародних турнірів.

Не можна не зазначити, що юні вихованці навчального спортивного закладу-ювіляра другий рік підряд змагаються в Європейській лізі з греко-римської боротьби серед юнаків віком до п’ятнадцяти років. Перший етап цьогорічного командного турніру на межі весни і літа приймала Сербія. На початку липня за надзвичайно азартними сутичками «стінка на стінку» спостерігали прихильники спорту з Румунії. А провести третій етап організатори, без сумніву, не могли не довірити відомій Тернопільській школі боротьби, яка за п’ятдесят років підготувала цілу плеяду переможців і призерів всеукраїнських та міжнародних змагань.

І, звісно, не прогадали. Міська влада, колектив ДЮСШ на чолі із заслуженим тренером України Андрієм Телебаном постаралися все зробити для того, аби гостям із Сербії, Хорватії, Греції, Угорщини, Румунії, Молдови надовго запам’яталися дні, проведені в Україні. Після стартових поєдинків вони разом із місцевими прихильниками спорту вшанували борців-ветеранів. Таких, як чемпіона Європи Володимира Новохатька, учасника Олімпійських ігор Артура Дзигасова, котрі не могли не приїхати на ювілей рідного навчального спортивного закладу, легендарних борців Анатолія Лосєва, Анатолія Міхєєва, Миколу Нагібіна, Миколу Цимбалюка, Володимира Охмата, які півстоліття тому в аналогічних командних протистояннях перемагали атлетів із Москви, а також інших відомих українських шкіл боротьби. На жаль, не зміг бути присутнім один із засновників школи, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Володимир Пласконіс.

Теплі слова щирих привітань від почесних гостей свята продовжили урочистим прийомом на честь ветеранів. Не бракувало спогадів останніх про часи своєї юності, їхніх щирих побажань нинішньому поколінню тренерсько-викладацького складу підготувати нові покоління відомих борців.

А завершальні сутички командного турніру порадували ветеранів і тим, що їхні спадкоємці не підвели, виборовши третє місце після команд із Румунії та Угорщини. Досягнення вагоме, адже після жовтневого четвертого етапу Європейської ліги в Угорщині взяти участь у фінальному турнірі в Монако завоюють право лише чотири найкращі збірні.

Не менш напружено й азартно наступного дня відбулися і баталії міжнародного турніру пам’яті майстра спорту Петра Шулька, в яких узяли участь 170 борців двох вікових груп не тільки із згаданих країн, а й із Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

І знову юні тернопільські борці не підвели своїх наставників, уже згаданого Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка, Сергія Вар’яна, Василя Мончака, Геннадія Сикала. У молодшій віковій групі в своїх вагових категоріях перемогли Дмитро Мілов із ЗОШ №23 і Максим Радик із ЗОШ Великої Березовиці. Срібних відзнак удостоїлися Владислав Топольницький із ЗОШ №11, Володимир Томбоштейн із ЗОШ №23, бронзових — Назар Бабінський із ЗОШ №17, Максим Дишлюк із ЗОШ №26, Олександр Свистун і Віталій Воркун із ЗОШ №22.

А в старшій на другу сходинку п’єдесталу пошани піднявся Арсен Товмасян із ЗОШ №4, на третю — Ілля Павлович із ЗОШ №16.

На фото: уславлені ветерани Микола НАГІБІН, Микола ЦИМБАЛЮК, Володимир ОХМАТ, Анатолій МІХЄЄВ, Анатолій ЛОСЄВ (зліва направо), які пів століття тому перемагали командою атлетів із Москви; …і сьогоднішнє покоління юних тернопільських борців.

Фото з архіву навчального закладу та автора