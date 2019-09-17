І в п’ятій у цьому сезоні виїзній грі футболісти тернопільської «Ниви» залишили поле переможцями. В матчі дев’ятого туру на День фізичної культури і спорту у Вінниці здолали місцевих одноклубників — 1:0.

Долю зустрічі вирішив удалий штрафний, виконаний Максимом Процівим уже на четвертій хвилині. Не можна, звісно, не згадати і про те, що голкіпера суперників дезорієнтував рикошет від одного з його партнерів по команді.

Що ж до інших перипетій поєдинку, то насамперед, мабуть, запам’яталося післяматчеве інтерв’ю головного наставника гостей Василя Малика. Його підопічним, уважає, пощастило. Адже цілком могли залишити поле і переможеними. Дивно, що взяли троє очок за умови, коли половина складу «випала» з ігрового ансамблю, коли елементарно не могли «зачепитися» за м’яч, зіпсувавши чимало перспективних атак. На щастя, захисна ланка на чолі з воротарем Максимом Механівим знову була на висоті, забезпечивши для команди найкращий із можливих результатів.

Не менш влучно відповів наставник тернопільської команди і на запитання одного з місцевих журналістів стосовно завдань команди на сезон. Мовляв, головне — навчити дітей грати у футбол. А опісля вже й до турнірної таблиці можна буде заглядати. Очевидно, з огляду на турнірне становище, дещо у Василя Малика таки виходить.

Інші результати дев’ятого туру: «Ужгород» — «Оболонь-2» (Буча) — 3:1, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Діназ» (Вишгород) — 0:0, «Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир) — 1:0, «Верес» (Рівне) — «Буковина» (Чернівці) — 2:0.

Уже завтра, 18 вересня, тернопільська «Нива» в домашньому матчі десятого туру прийматиме «Ужгород». Початок гри на Тернопільському міському стадіоні — о 18-й годині.

Фото із сайту ФК «Нива» (Вінниця)