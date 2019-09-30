Першим пунктом глави 1 розділу ІІ Порядку ведення органами Державної податкової служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 квітня 2016 року за номером 422, визначено, що з метою обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску органами ДПС відкриваються інтегровані картки платників (ІКП) за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника податків із бюджетами та цільовими фондами за відповідним видом платежу.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

При цьому звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Тобто за письмовою заявою суб’єкта господарювання, щодо якого в контролюючому органі відкрито ІКП, надається письмовий документ щодо стану розрахунків цього платника за податками, зборами та єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в довільній формі. Такий письмовий документ видається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів із дня отримання заяви, в якій суб’єктом господарювання зазначено платежі і період, щодо яких здійснюється звірка стану розрахунків із бюджетами, а також нараховані і сплачені суми по цих платежах за вказаний період.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області