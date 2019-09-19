Необхідний уточнюючий розрахунок

Відповідно до пункту 33 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 вересня 1998 року за номером 1388, перереєстрація транспортних засобів проводиться, зокрема, при зміні місцезнаходження або найменування власників — юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 267.6.4 пункту 267.6 статті 267 Податкового кодексу України платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Транспортний податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України (підпункт 267.7.1 пункту 267.7 статті 267 Податкового кодексу).

Враховуючи норми пункту 50.1 статті 50 ПКУ, якщо перереєстрація автомобіля в інший адміністративний район для випадків, коли передбачається взяття на облік платника транспортного податку в іншому контролюючому органі, відбулася до 20 лютого, а звітну декларацію вже подано, то до закінчення граничного строку її подання платником податку — юридичною особою декларація подається з типом «Звітна нова». Якщо така перереєстрація автомобіля відбулася після закінчення граничного строку подання декларації (після 20 лютого звітного року), платником податку — юридичною особою подається декларація з типом «Уточнююча».

Відповідно такий платник транспортного податку подає до контролюючого органу за новим місцем обліку, що відповідає адміністративному району нової реєстрації автомобіля, декларацію з типом «Звітна» відповідно до вимог та строків, визначених підпунктом 267.6.4 пункту 267.6. статті 267 ПКУ.

Варто зазначити, що платники транспортного податку — юридичні особи до 20 лютого 2015 року декларували об’єкти оподаткування, використовуючи Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 5 грудня 2013 року за номером 767.

Враховуючи вимоги пункту 46.6 статті 46 ПКУ, юридичні особи — платники транспортного податку звітуються за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 415 «Про затвердження форми податкової декларації з транспортного податку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2015 року за номером 474/26919, починаючи з першого січня 2016 року — наступного базового податкового (звітного періоду).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області