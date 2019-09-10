Нові змагання — нові перемоги

Чудова осіння погода вельми посприяла проведенню минулої суботи, 7 вересня, на стадіоні у Великих Гаях Тернопільського району перших обласних змагань «Найкраща сільська спортивна громада Тернопільщини». За нагороди дебютних стартів виявили бажання посперечатися збірні фізкультурників шести об’єднаних територіальних громад краю.

На церемонії урочистого відкриття зі щирими словами вітань першим звернувся до них господар арени, голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман. Проведення в нашій державі адміністративної реформи, переконаний керівник, допомагає місцевій владі виділяти значно більше коштів не тільки на соціальні потреби мешканців громади, а й на розвиток фізичної культури і спорту.

Натомість перший заступник голови місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко разом із начальником управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталієм Трілем не могли не відзначити, що сільські фізкультурники краю завжди були і є щирими прихильниками сучасного олімпійського руху. Активно беруть участь у таких традиційних масових стартах, організованих НОК України, як олімпійський день, олімпійський урок. А переможці обласних турнірів сільських фізкультурників краю гідно захищають честь Тернопільщини на всеукраїнських стартах, зазвичай домагаючись вагомих успіхів.

Не стануть винятком і щойно започатковані обласні змагання «Найкраща сільська спортивна громада». Як повідомив голова Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос», головний суддя Георгій Гунтік, уже в третій декаді вересня майбутні переможці в командному заліку вирушать до Ворохти Івано-Франківської області, аби кинути виклик найсильнішим фізкультурникам з інших областей під час фінальних змагань аналогічної всеукраїнської спартакіади.

Отож і програма суботніх баталій була адаптована до регламенту всеукраїнського турніру. Тож хвилин за двадцять після завершення параду прихильники здорового способу життя, демонструючи свою майстерність у тому чи іншому виді, добре пам’ятали не лише про особисті здобутки чи досягнення, а й про командні підсумки.

У футзалі майстри шкіряного м’яча з Підволочиської ОТГ у боротьбі за головний трофей доволі впевнено випередили команди Купчинецької ОТГ Козівського і Вишнівецької ОТГ Збаразького районів. Волейбольний чоловічий турнір завершився надзвичайно принциповим поєдинком господарів із командою Іванівської ОТГ Теребовлянського району — 3:1 на користь перших.

Саме фізкультурники цих ОТГ зійшлися й у вирішальному двобої з перетягування каната І знову глядачі палко вітали успіх своїх земляків. А третє місце вибороли канатоборці з Підволочиської ОТГ.

Запам’яталася і суперечка богатирів у гирьовому спорті. В своїх вагових категоріях найкращі результати показали Мирослав Бучинський із Великогаївської і Віктор Гордій із Підволочиської ОТГ. Молодці і Максим Чікуров з Іванівської та Богдан Головатюк із Вишнівецької ОТГ.

А поруч зі стадіоном, у тиші парку імені Т. Г. Шевченка, мірялися силами шахісти із шашкістами. Їхня суперечка увінчалася перемогами Ігоря Деревецького з Підволочиської, Тетяни Хемій із Великогаївської, Ореста Пелихати із Золотниківської та Юлії Цимбалюк із Вишнівецької ОТГ. Призерами ж стали Василь Хоптій з Іванівської, Богдан Старицький із Підволочиської, Владислав Цимбалюк і Петро Ганусяк із Вишнівецької, Оксана Процюк із Великогаївської ОТГ.

Коли ж невдовзі з’ясувалося, що і в двох завершальних видах, настільному тенісі і в дартсі, господарі теж перемогою не поступилися (Віталій Бойко і вже згаданий голова ОТГ Олег Кохман), стало зрозумілим, що збірна Великогаївської ОТГ знову завоювала право захищати честь Тернопільщини на фіналі всеукраїнської спартакіади. Щоправда, перемога в комплексному заліку дісталася їм у напруженій боротьбі. Адже сільські фізкультурники з Підволочиської ОТГ відстали від чемпіонів тільки на вісім балів. А кубок за третє місце — в команди Вишнівецької ОТГ, яка в не менш принциповій суперечці стала сильнішою за збірну Іванівської ОТГ.

Фото Василя БУРМИ