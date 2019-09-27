Операція «Урожай—2019»: перевірки намарно не минули

Із травня цього року на Тернопільщині триває операція «Урожай—2019». Її мета — виявлення та запобігання використанню схем ухилення від оподаткування суб’єктами, що здійснюють діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва, детінізація найманої праці, перевірка повноти нарахування та сплати податків суб’єктами господарювання та громадянами, котрі є власниками земельних ділянок, площа яких перевищує два гектари, та власними силами їх обробляють задля отримання доходу.

Із часу початку операції фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області провели аналіз та розрахунок кількості працівників, їхнього рівня заробітної плати, що мала би виплачуватися працівникам сільськогосподарських підприємств залежно від площ земельних ділянок. Вони також розрахували заробітну плату за обробіток одного гектара ріллі та визначили коло роботодавців, які її виплачують у розмірі нижчому, ніж мінімальний.

Після цього 292 суб’єкти господарювання підвищили рівень заробітної плати 3741 працівнику. Відтак до бюджету додатково надійшло чотири мільйони 227 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, п’ять мільйонів 163 тисячі гривень єдиного внеску та 352 тисячі гривень військового збору. Також 255 суб’єктів господарювання збільшили кількість найманих на 2880 осіб. Завдяки цьому легалізували 36 мільйонів 113 тисяч гривень доходу. Додаткові надходження до бюджету склали 15 мільйонів 46 тисяч гривень.

Після 32-х перевірок порушникам донарахували 362,4 тисячі гривень податків і зборів та штрафних санкцій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області