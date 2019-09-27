Ось і дочекалися!

Сьогодні, 27 вересня, свято прихильників гри над сіткою. Після п’ятимісячної перерви розпочинається новий сезон у вітчизняному волейболі.

Першими 29-й чемпіонат України в елітному дивізіоні розпочнуть жінки. Порівняно з попереднім регулярним турніром жіноча суперліга розширилася з восьми до дев’яти команд, і в ній у сезоні 2019—2020 років зіграють два нові колективи. Замість хмельницького «Новатора», який виявився каліфом на годину, виступатиме переможець вищої ліги, житомирське «Полісся». А новостворений волейбольний клуб «Прометей» із Кам’янська Дніпропетровської області скористався прописаним у регламенті вітчизняних першостей пунктом, згідно з яким команду можуть заявити і до елітного дивізіону, навіть не дотримуючись спортивного принципу. Умова, за якої подібне може статися, сплата наперед визначеного грошового внеску.

Разом із ними сперечатимуться незаперечний фаворит останнього десятиліття южненський «Хімік», вінницький «Білозгар», луцька «Волинь», тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», запорізька «Орбіта», чернігівський «Університет» і рівненська «Регіна».

Регламент чемпіонату загалом не змінився. Аби за підсумками турніру в два кола продовжити боротьбу за нагороди, необхідно потрапити до чільного квартету. А решта колективів проведуть утішний фінальний турнір, під час якого визначать, кому доведеться понизитися в класі.

Стосовно ж перспектив тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» відвоювати втрачене за підсумками минулого чемпіонату місце під сонцем, то вони доволі туманні. Насамперед, очевидно, через те, що до звичних конкурентів додався ще й абсолютний дебютант, якого деякі фахівці вже встигли охрестити «Галичанкою-2». У кожному жарті, як відомо, є частка правди. Під знамена «Прометея» колишній наставник тернопільської команди і южненського «Хіміка» Андрій Романович зібрав аж шість колишніх волейболісток «Галичанки-ТНЕУ-Гадз».

І яких — Катерина Дудник і Діана Карпець, які разом із «Хіміком» останні два сезони ставали чемпіонками України та були одними з лідерів колективу з Одещини, пасуюча Ангеліна Мірчева, одна з найкращих вітчизняних ліберо Вікторія Дельрос, а також Анна Єфременко і 16-річна Катерина Ткаченко, яка запам’яталася впевненими діями за «Галичанку» в другій половині минулого сезону. Разом з іншими досвідченими і молодими волейболістками вони не приховують, що мають намір створити надзвичайно серйозну конкуренцію «Хіміку».

У тернопільського волейбольного клубу, звісно, немає фінансових можливостей для такого відчутного підсилення колективу. З новобранок відомі хіба Марина Мазенко і ліберо Тетяна Ротар, які повернулися до команди з оренди, а також Марія Лозінська. Однак головний тренер Віктор Туркула разом з асистентами і далі може розраховувати на Олександру Міленко, досвідчених Людмилу Борознову й пасуючу Тетяну Хилюк, а також на молодих і талановитих дівчат, які вже набули певної ігрової практики в попередньому чемпіонаті. Тож гра, так би мовити, розставить усіх по місцях.

У першому колі наші землячки прийматимуть чернігівський «Університет». Перша гра в п’ятницю, 27 вересня, розпочнеться о 18-й годині. Повторна — опівдні в суботу, 28 вересня. Силами поміряються також «Волинь» — «Полісся», «Орбіта» — «Прометей», «Білозгар» — «Регіна». А в «Хіміка» — вихідний.

Фото з офіційного сайту ТНЕУ