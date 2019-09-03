Пальне для власного споживання: акцизна накладна теж необхідна

Право на складання акцизних накладних надається виключно особам, зареєстрованим платниками акцизного податку в порядку, передбаченому статтею 212 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За допомогою запровадженої системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ) ведеться автоматизований облік у розрізі платників податку, зокрема, обсягів реалізованого пального, в тому числі обсягів пального, використаного для власного споживання, та сум сплаченого акцизного податку з цих обсягів.

СЕАРП та СЕ дає можливість контролювати в автоматичному режимі здійснення платником податку операцій обігу та реалізації, зокрема, пального всередині країни, а акцизна накладна є обов’язковим електронним документом, який складається при всіх операціях з реалізації, зокрема, пального на внутрішньому ринку та реєструється у Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН).

Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації, зокрема, пального та їх реєстрації в ЄРАН.

Відповідно до пункту 231.1 платник податку при реалізації, зокрема, пального, зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати її в ЄРАН із дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством електронного підпису уповноваженої платником особи.

Тобто при придбанні пального суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником акцизного податку, через АЗС або АГЗС за готівку через свого представника, особа, яка реалізує пальне, зобов’язана в установлені терміни скласти акцизну накладну на такого суб’єкта господарювання та зареєструвати її в ЄРАН. При придбанні пального представник суб’єкта господарювання повинен надати документ, який підтверджує його повноваження.

Платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги, зокрема, пального, використаного для власного споживання (абзац другий пункту 231.1).

Отже, суб’єкт господарювання як зареєстрований платник акцизного податку з реалізації пального на всі обсяги витраченого для власних виробничих потреб пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД витраченого пального та зареєструвати її в ЄРАН.

Такий облік отриманого та реалізованого (витраченого) пального ведеться з метою виявлення об’єкта оподаткування акцизним податком, а саме: обсягів перевищення реалізованого (витраченого) пального над отриманим.

При цьому, якщо обсяги реалізованого (витраченого) пального не перевищують обсяги отриманого пального від інших платників акцизного податку, за які сплачено акцизний податок, то в платника податку не виникатиме об’єкта оподаткування відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області