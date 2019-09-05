Перед натиском лідера «народна» таки не встояла

За півгодини чи не набагато більше після завершення виїзного матчу тернопільської «Ниви» з рівненським «Вересом» автор цих рядків не може не відмовити собі в задоволенні чи не першим повідомити вболівальників зелено-жовтих про те, що підопічні Василя Малика гідно реваншувалися за поразку в нещодавньому кубковому поєдинку, здолавши чи не головного конкурента в суперечці за перше місце в групі «А» другої ліги з рахунком 1:0.

Ті, хто очікував ще одного надзвичайно напруженого напруженого двобою в матчі сьомого туру регулярного турніру другої ліги, звісно ж, не помилилися. Принципова суперечка лише в завершальні хвилини другого тайму визначила ім’я найсильнішого. За відсутності свого головного бомбардира Андрія Різника, дискваліфікованого в попередньому матчі з хмельницьким «Поділлям», наші земляки головний наголос зробили на надійних діях у захисті під час виїзного поєдинку в Млинові.

Однак, коли голкіпер господарів Максим Бабійчук за двадцять хвилин до завершення зустрічі достроково залишив поле через фол останньої надії, гравці тернопільської «Ниви» чи не відразу зрозуміли, що можна досягнути успіху і в суперечці з головним конкурентом. Хвилин за дві до завершення основного часу другого тайму таки домоглися бажаного. За допомогою Сергія Кисленка, який уже втретє після перехожу до тернопільської «Ниви» змусив усіх переконатися, що реноме «незабивного» форварда — це не про нього. У четвертому матчі за нову команду відзначився третім влучним ударом. І ніхто після цього, без сумніву, не згадає, що завдати результативного удару нападникові допоміг рикошет від ноги захисника господарів — 1:0 на користь «Ниви».

Ще три зустрічі сьомого туру були зіграні вчора: «Поділля» (Хмельницький) — «Діназ» (Вишгород) — 1:1, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Оболонь-2» (Буча) — 2:2, «Калуш» — «Буковина» (Чернівці) — 0:2. А вінницька «Нива» поміряється силами з «Ужгородом» у середу, 25 вересня.

У восьмому турі гравці тернопільської «Ниви» прийматимуть «Чайку». І знову саме їхній двобій стане завершальним. Тоді, як решту команд поміряються силами наступної неділі, гра на Тернопільському міському стадіоні розпочнеться в понеділок, 9 вересня, о 17-й годині.

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