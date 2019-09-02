Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. При перереєстрації резервного РРО з метою його зберігання та/або використання в новоствореній господарській одиниці, суб’єкт господарювання, керуючись пунктом 20 глави 2 розділу ІІ Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 14 червня 2016 року за номером 547, подає повідомлення за формою №20-ОПП, яке містить інформацію про цю господарську одинцю, зокрема, її назву та адресу місцезнаходження.

Реєстраційна заява з позначкою «Перереєстрація» оформлюється та надається до контролюючого органу в тому самому порядку, що й заява про реєстрацію РРО (пункт 3 глави 3 розділу II порядку).

На підставі проставленої відповідної позначки в полі «резервний» реєстраційної заяви, проводиться перереєстрація резервного РРО.

Після отримання належним чином оформлених документів у разі відсутності підстав для відмови посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів із дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО шляхом внесення змін до інформаційної системи ДФС та видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення (пункт 1 глави 3 розділу II порядку).

У реєстраційному посвідченні, сформованому на підставі даних реєстраційної заяви, зазначається назва та адреса новоствореної господарської одиниці та інших господарських одиниць (якщо вони зазначені в реєстраційній заяві), де зберігатиметься та/або використовуватиметься резервний РРО.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області