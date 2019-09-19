Порядок є порядок

Механізм відкриття та закриття рахунків платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, визначено Порядком електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2019 року за номером 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 17 згаданого порядку передбачено, що рахунок платника акцизного податку, який зареєстрований у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового відкривається Державною казначейською службою на безоплатній основі без укладення договору. На електронний рахунок платник акцизного податку зараховує необхідну суму коштів виключно з власного поточного рахунка.

Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі відомостей, які ДПС після внесення осіб до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового протягом одного робочого дня надсилає Казначейству (пункт 18 порядку).

У таких відомостях зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) платника акцизного податку, податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), номер бюджетного рахунка, код згідно з ЄДРПОУ та МФО Казначейства.

Казначейство протягом операційного дня, в який надійшли такі відомості, відкриває електронні рахунки.

Казначейство надсилає ДПС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника акцизного податку не пізніше операційного дня, що настає за днем відкриття такого рахунка. Після надходження зазначеного повідомлення ДПС інформує платника акцизного податку про реквізити його електронного рахунка (пункт 19 порядку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області