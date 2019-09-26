Розрахунок коригування при зміні номенклатури товарів

Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267, при здійсненні коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Податкового кодексу України постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної відбувається зміна (у тому числі часткова) номенклатури товарів/послуг, постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної.

У першому рядку табличної частини (розділ Б) розрахунку коригування зі знаком «—» зазначаються показники рядка податкової накладної, опис (номенклатура) товарів/послуг за яким змінюється (такий рядок «обнулюють»).

У графі 1.2 цього рядка в обов’язковому порядку вказують порядковий номер рядка податкової накладної, що коригують.

У графі 2.1 зазначають код причини коригування 104.

У графі 2.2 зазначають групу коригування.

Показники опису (номенклатури) товарів/послуг, які постачаються на заміну тих, що були вказані в раніше складеній податковій накладній, зазначаються в розрахунку коригування новими рядками як одна або кілька нових (змінених) товарних позицій (номенклатури).

Додавання однієї або кількох нових (змінених) товарних позицій (номенклатури) в розрахунку коригування до такої податкової накладної здійснюється в окремих рядках розрахунку коригування, в яких зазначаються відповідні показники за товарами/послугами, що додаються (нові товарні позиції).

При цьому у графі 1.2 кожного з нових рядків табличної частини (розділ Б) розрахунку коригування таким новим товарним позиціям присвоюють нові чергові порядкові номери рядків, яких не було в податковій накладній, що коригують;

— у графі 2.1 зазначають код причини коригування 104;

— у графі 2.2 зазначають групу коригування, що зазначена в графі 2.2 рядка 1.

В аналогічному порядку заповнюють і розрахунок коригування при виправленні помилки в описі (номенклатурі) товарів/послуг.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області