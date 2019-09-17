Що хвилювало авторів інформаційних запитів

Упродовж січня-серпня 2019 року до головного управління ДПС у Тернопільській області надійшло 47 інформаційних запитів. Поштою надійшло 22 заяви, електронними засобами зв’язку — 25.

Щодо категорії авторів, то 29 запитів податківці отримали від громадян, 16 — від юридичних осіб, по одному — від об’єднання громадян без статусу юридичної особи та засобів масової інформації. Їх цікавила інформація щодо перерахованих внесків до фондів, сум доходів та сплачених суб’єктами господарювання податків, сплати акцизного податку, формування та погашення податкового боргу тощо.

Після розгляду звернень 30-ти заявникам податківці надали вичерпні відповіді. Відмовили ж у наданні інформації за тринадцятьма запитами. А ще чотири надіслали належному розпорядникові інформації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області