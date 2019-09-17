Таланти потрібно плекати

Напередодні Дня фізичної культури та спорту на Тернопільщині традиційно відбулися змагання з багатьох видів. Прихильники «королеви спорту», зокрема, визначили переможців та призерів осіннього чемпіонату області з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл і відкритих першості та чемпіонату міста з оздоровчого бігу «Тернопільська озеряна».

Якщо в традиційному забігу навколо Тернопільського ставу, проведеному вже в 23-тє, свою майстерність продемонстрували бігуни віком від вісімнадцяти років (інформацію про «Тернопільську озеряну» теж знайдете на сайті), то на бігових доріжках і в секторах Тернопільського міського стадіону та спортивного комплексу Тернопільського національного педагогічного університету за нагороди сперечалися юнаки і дівчата трьох вікових груп, найстаршим з яких не більше сімнадцяти.

Перед останніми, як і перед легкоатлетами віком до п’ятнадцяти років, завдання стояло, так би мовити, подвійне. Не тільки постаратися вибороти місце на п’єдесталі, а й показати в своїх дисциплінах результати, гідні того, аби потрапити до двох збірних краю, яким, починаючи з 20 вересня, виступати на осінніх чемпіонатах України в Кропивницькому.

І, на думку відповідального секретаря обласної федерації легкої атлетики Леоніда Дахновського, в обох групах знайшлися атлети, яким під силу скласти конкуренцію ровесникам і на всеукраїнських стартах. У старшій групі, зокрема, виокремив результати Максима Клименка в бігу на 100 і 200 метрів, який у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту тренується під керівництвом мами Олени Клименко. У бігу на 1500 метрів знову засвідчив свою перевагу над конкурентами підопічний Богдана та Оксани Дудів Віктор Гнатів із Тернопільської ОДЮСШ. Йому і двом іншим призерам, до речі, в нагороду дісталися не тільки грамоти, а й премії від колишніх тернопільських легкоатлетів, які нині мешкають за кордоном.

Натомість досягнення в потрійному стрибку Ігоря Танасійчука — результат плідної співпраці наставників із двох згаданих навчальних спортивних закладів. Першим тренером юнака була Наталя Гавронська з «літньої» ДЮСШ, а нині продовжує тренування під керівництвом заслуженого тренера України Михайла Васірука.

Нарешті в метальних дисциплінах, окрім двох обласних ДЮСШ, не втомлюються вирощувати обдарованих юнаків та дівчат і в Бучацькій ДЮСШ. Результати Ігоря Висоцького, Валентини Павлів, Вікторії Мітюрьової (ядро, диск) і Дарини Мостової (спис) теж порадували їхніх наставників Івана Панасюка, Миколу Головацького, Івана Чубу, Галину Шмуляєву, згаданого вже Леоніда Дахновського.

У середній віковій групі в бігу на 400 і 800 метрів знову гучно про себе заявила Діана Марущак. Підопічну Богдана Дуди і Василя Токарчука, як й інших призерок у бігу на останньому відрізку, теж нагородили преміями від легкоатлетів із діаспори. Варто також відзначити стрибуна у висоту Віктора Паньківа з ОДЮСШ із літніх видів (тренер Олена Клименко), штовхальницю ядра з Бучача Тетяну Бучинську (Іван Чуба), списометальника Степана Петришина і штовхальника ядра Олексія Навроцького (Галина Шмуляєва, Леонід Дахновський).

А серед тих, хто тільки готується в майбутньому взяти участь у всеукраїнських змаганнях, насамперед привернули до себе увагу спринтер з Бучача Богдан Кічула (Іван Чуба), бігунка на 200 і 400 метрів Уляна Тихоненко (Олена Клименко), одна з наймолодших учасниць, десятирічна Аліна Посівайло із Зборівської ДЮСШ (Володимир Небельський), якій не було рівних у бігу на 1500 і 3000 метрів, стрибун у висоту Матвій Чауш із ДЮСШ Тернопільського району (Євген Кармелюк), бігун на 400 і 800 метрів Сергій Джумак із Тернопільської ОДЮСШ (Богдан Дуда).

Що ж стосується підсумків командної суперечки, то жодному із згаданих навчальних спортивних закладів не вдалося домогтися подвійної звитяги. В старшій групі перемогли легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, в середній — Тернопільської ОДЮСШ, у молодшій — Бучацької ДЮСШ. Серед інших же восьми команд на п’єдестал пошани виявилося до снаги піднятися лишень збірній Бережанської ДЮСШ, яка фінішувала третьою в молодшій віковій групі.

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