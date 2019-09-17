«Тернопільська озеряна»: перемогли всі, хто дістався фінішу

Минулої суботи, 14 вересня, відбувся традиційний, уже 23-й легкоатлетичний пробіг «Тернопільська озеряна», присвячений Дню фізичної культури і спорту. Організатори з федерації легкої атлетики області і Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення перед проведенням цьогорічних відкритих першості та чемпіонату міста з оздоровчого бігу другий рік підряд зібрали рекордну кількість учасників — зареєструвалися аж 189 прихильників здорового способу життя.

Не всі, щоправда, через ті чи інші причини встигли прибути вчасно. Тож торішнє досягнення, коли стартували і фінішували 177 бігунів, встояло. Нині героями непростого і доволі виснажливого забігу навколо Тернопільського ставу стали на п’ять прихильників бігу менше. Кожному з них заслужено дісталися на згадку стартові і фінішні пакуночки, медаль фінішера, буклет учасника. Зрештою, ще й круто проведений час та можливість для гостей відвідати Файне місто! Чи не головна, погодьтеся, відзнака. Адже міст багато, а Файне — одне.

Легкоатлетичний пробіг «Тернопільська озеряна» традиційно є особистими змаганнями. Віднедавна мають право взяти в ньому участь всі охочі віком від вісімнадцяти років. Окремо нагородили чоловіків і жінок у десяти вікових категоріях. На лауреатів очікували понад шістдесят подарунків і призів.

Призовий фонд «Тернопільської озеряни-2019» становив еквівалент 2200 умовних одиниць. Його розіграли переможці і призери в абсолютній першості серед чоловіків та жінок. Установивши новий рекорд змагань, першим до фінішу дістався Олександр Сітковський із Жовтих Вод Дніпропетровської області — 26 хвилин 50 секунд. Не встояло попереднє досягнення і перед срібним призером Ігорем Гелетієм з Івано-Франківська та бронзовим — Василем Ковалем із Житомирщини. Як і ще перед двома бігунами, які фінішували відразу за ними.

Представниці ж прекрасної половини людства цього разу не змогли кинути виклик рекордним хвилинам із секундами. Однак настрою ця обставина, звісно, не зіпсувала ні переможниці Валентині Кілярській з Миколаєва, ні призеркам Олесі Дідоводюк із Хуста на Закарпатті та Ірині Бернацькій із Тернополя.

На фото: старт «Тернопільської озеряни-2019»; чемпіон і новий рекордсмен Олександр СІТКОВСЬКИЙ; переможець серед чоловіків віком 50—54 роки Микола ІВОНЧИК із Заліщицького району.

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