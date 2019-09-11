Удалий початок і світлина на згадку з маестро

Дитячо-юнацька футбольна ліга України розпочала сезон 2019—2020 років. У першій лізі чемпіонату України серед юнаків вікових груп U—15 і U—17 цього разу сформовано відразу десять груп.

Тож у змаганнях уперше візьмуть участь понад 200 команд! Серед них — й очолюваний досвідченим тренером Ігорем Шпікулою колектив молодшої вікової групи Копичинецького відділення футболу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Підопічні Ігоря Ярославовича змагатимуться в п’ятій групі.

Дебютували наші земляки доволі вдало. Виїзну зустріч першого туру з ровесниками з «Рухом» із Винників Львівської області завершили нічийним підсумком — 2:2. Дублем у складі команди Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту відзначився Ярослав Мостовий.

На грі був присутній голова комітету національних збірних Української асоціації футболу, відомий тренер Мирон Маркевич, який, звісно, не відмовив усім охочим у світлині на згадку.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: підопічні Ігоря ШПІКУЛИ перед першим виїзним матчем із винниківським «Рухом»; світлина на згадку з Мироном МАРКЕВИЧЕМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу