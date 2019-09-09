Узагальнююча консультація від Міністерства фінансів України

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. ДПС України листом від 5 вересня 2019 року за номером 758/7/99-00-07-02-02-17 «Про надання методологічної допомоги» повідомила, що Міністерство фінансів України наказом від 16 серпня 2019 року за номером 345 затвердило Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення представництвами нерезидентів в Україні.

Документ надає відповіді на два запитання:

— чи зобов’язане представництво нерезидента, яке здійснює виключно допоміжну та підготовчу діяльність для такого нерезидента, подавати звіт про контрольовані операції у разі, якщо суми коштів, отриманих від нерезидента на утримання представництва або призначені для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента, перевищують 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за податковий (звітний) рік?

— чи враховуються при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування трансфертного ціноутворення суми коштів, отриманих від нерезидента на утримання постійного представництва (виплата заробітної плати працівникам тощо), сплати податків і зборів або призначені для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента?

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області