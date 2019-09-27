В яких випадках і куди звертатися

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до статті 12 і пункту 3 першої частини статті 13 прим.1 статті 20 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» консультації з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5—9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатків 6 і 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надають органи Пенсійного фонду України.

Консультації стосовно заповнення інших таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надаються податковою службою в Центрах обслуговування платників за місцем реєстрації страхувальника.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області