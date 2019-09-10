Відомості про зміну даних зобов’язані подати

Фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до їхньої облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою №5ДР. До таких даних, зокрема, відносяться прізвище особи та зареєстроване місце проживання.

Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). При зверненні до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Заява за формою №5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує його особу, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої в нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області