Витяг із реєстру отримувати необов’язково

Законом України від 24 жовтня 2013 року за номером 657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» скасовані свідоцтво про реєстрацію особи платником податку на додану вартість та свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та надано право платникам податку на додану вартість за їхнім запитом отримувати витяги з реєстру платників податку на додану вартість в контролюючих органах. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки отримання витягів із реєстру платників податку на додану вартість не є обов’язковим для платників, контролюючі органи не мають підстав вимагати їх у платників.

Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному порталі ДПС, яка оновлюється щоденно.

Коли платник все ж таки подав заяву для отримання витягу з реєстру платників ПДВ, то контролюючий орган надасть його протягом двох робочих днів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області