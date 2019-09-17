Визначаємо об’єкт та базу оподаткування

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, що об’єктами оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу/акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового.

Відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України об’єктами оподаткування є операції з реалізації з акцизного складу/акцизного складу пересувного будь-яких обсягів пального або спирту етилового понад обсяги, що:

— отримані з інших акцизних складів/акцизних складів пересувних, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН);

— ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією;

— вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1, або не підлягає оподаткуванню, або звільняється від оподаткування, або оподатковується на умовах, встановлених статтею 229 Податкового кодексу, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.

При обчисленні податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках (пункт 214.4 статті 214 Кодексу).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області