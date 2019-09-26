За банківськими реквізитами — до органу ДПС за місцем реєстрації

Платнику податків для отримання банківських реквізитів для сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших платежів до бюджету необхідно звернутися до контролюючого органу ДПС за місцем реєстрації або місцем здійснення діяльності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Окрім того, інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та рубриці Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).

Водночас платник податків у меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області