За крок до мети

У надзвичайно комфортному настрої готувалися до п’ятого матчу групового етапу кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2020 року з футболу гравці збірної України. Впевнене лідерство в групі В перед виїзною грою з Литвою насамперед змушувало думати не стільки про меншу кількість зустрічей, проведених фаворитами з Португалії, скільки про максимальну кількість, так би мовити, власних очок, які конче необхідно набрати в протистояннях із слабшими за себе конкурентами.

І суботній поєдинок у Вільнюсі виправдав навіть найбільш оптимістичні сподівання. Насамперед вразило те, що виїзна гра в столиці Литви по суті перетворилася на домашню. Настільки гучною була на трибунах п’ятитисячної арени підтримка жовто-блакитної збірної. А невдовзі й підопічні Андрія Шевченка більш ніж переконливо довели, що не збираються зраджувати започатковані у цій кваліфікації традиції — діяти з позиції сили. Вже на сьомій хвилині чи не ідеальний пас Марлоса дозволив Олександрові Зінченку вийти на ударну позицію і залишити голкіпера суперників без шансів на порятунок власних воріт.

Далі — більше. Несміливі спроби господарів якось налагодити контргру розбилися об надійні захисні редути українців. А щоби заспокоїти литовців остаточно, згаданий уже Марлос на 28-й хвилині вдруге продемонстрував надзвичайно високий рівень індивідуальної майстерності. Другому голу з повним правом можна було аплодувати не менше ніж першому. Натуралізований бразилець спочатку відібрав м’яч в опорного півзахисника суперників, далі наблизився до штрафного майданчика і за мить невідпорно пробив у правий від голкіпера кут воріт.

І, як вишенька на торті, ще й третій у матчі бенефіс у середині другого тайму від новоспеченого гравця італійської «Аталанти» Руслана Малиновського. Його влучними пострілами із середньої дистанції уже захоплюються чи не в усій Європі — 3:0 на користь збірної України.

В іншому матчі суботнього ігрового дня збірна Португалії на виїзді здолала Сербію — 4:2. Учора ж у групі В силами помірялися Люксембург — Сербія — 1:3, Литва — Португалія — 1:5.

Українці ж заповнили паузу домашнім товариським поєдинком із Нігерією в Дніпрі. Тренерський штаб дав можливість зіграти резервістам і ця обставина, без сумніву, вплинула на результат — нічия 2:2. У першому таймі наші земляки двічі пропустили. А відігратися вдалося завдяки влучним ударам Олександра Зінченка і Романа Яремчука з інтервалом в одну хвилину ближче до завершення зустрічі.

Наступний матч кваліфікації до чемпіонату Європи українці проведуть у Харкові 11 жовтня. У матчі-відповіді прийматимуть Литву.

На фото: Олександр ЗІНЧЕНКО (у білій формі) забив в обох вересневих матчах.

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