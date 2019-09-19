За порушення митних правил — штрафи

У січні-серпні цього року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 70 протоколів про порушення митних правил. Із них 47 стосувалися перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів до органу доходів і зборів призначення, дев’ять — дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, по п’ять — неправомірних операцій із товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем та перевищення строку тимчасового ввезення товарів.

Решта протоколів склали через недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, зберігання, перевезення чи придбання товарів, ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю, а також дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру належних до сплати митних платежів.

Із початку року до Державного бюджету України перераховано 368,8 тисячі гривень штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці.

Митницею розглянуто 57 справ про порушення митних правил і винесено постанови про притягнення осіб до відповідальності у вигляді штрафу на суму 470,7 тисячі гривень. До суду передано сім справ про порушення митних правил.

Із метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних направлено одинадцять запитів. За цей час надійшло вісім відповідей від митних органів іноземних держав, за результатами опрацювання яких митницею заведено п’ять справ про порушення митних правил на загальну суму три мільйони 399,4 тисячі гривень.

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