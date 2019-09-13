Жодне звернення не залишиться без уваги

За вісім місяців 2019 року сімнадцять центрів обслуговування платників органів ДПС Тернопільської області відвідали 23218 платників податків. Податківці краю надали 80034 адміністративні послуги.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість відвідувачів та наданих послуг зменшилася, оскільки суб’єкти господарювання активно використовують сервіс «Електронний кабінет».

Більшість адміністративних послуг надали в Тернопільському управлінні — 25899 (32,3 відсотка). Трохи менше — у Кременецькому, Теребовлянському, Чортківському управліннях. Відповідно 15572 (19,5 відсотка), 13584 (17 відсотків), 11601 (14,5 відсотка) послуг. Козівське управління та ГУ ДПС в області надали 9469 (11,8 відсотка) та 3909 (4,8 відсотка) адміністративних послуг.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займає послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Нею скористалися 33064 мешканці краю, що становить 41,3 відсотка від загальної кількості наданих адміністративних послуг. Також чимало земляків цікавилися відомостями з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — аж 20770 осіб (25,9 відсотка), наданням витягів із реєстру платників єдиного податку — 4727 (5,9 відсотка). Трохи менше — реєстрацією платників спрощеної системи оподаткування (4366 — 5,5 відсотка).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. Упродовж восьми місяців цього року працівники підрозділу згенерували 7651 відкритий ключ електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області