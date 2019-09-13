Знову — Державна податкова служба

У зв’язку із розпорядженням Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року за номером 682-р «Питання Державної податкової служби», з 29 серпня 2019 року Головне управління ДПС у Тернопільській області розпочало виконання функцій і повноважень обласного фіскального відомства, що припиняє свою діяльність. Виконання обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області покладено на начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Валерія Лісницького.

Відомство реалізовує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС.

Варто мати на увазі, що змінилася адреса офіційного вебпорталу. Відтепер в Інтернеті Державна податкова служба України знаходиться за шляхом www.tax.gov.ua. Відповідно адреса субсайту Головного управління ДПС у Тернопільській області — www.tr.tax.gov.ua.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області