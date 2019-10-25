Аби не стати боржником

Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 4 частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями, фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ), нарахований за календарний квартал, до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої статті 9 згаданого Закону). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 2 пункту 6 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449, фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку можуть сплачувати ЄВ у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до двадцятого числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми ЄВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Якщо останній день строків сплати ЄВ припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати ЄВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Тобто граничним терміном сплати ЄВ за себе підприємця, який застосовує спрощену систему оподаткування, є 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ. Якщо ж останній день строків сплати ЄВ припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати ЄВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області