Без участі банку — ніяк

Відповідно до підпунктів 28 і 31 розділу ІV Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від другого січня 2019 року за номером 2, розрахунки між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями здійснюються виключно через банки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно ж із першою частиною статті 14 Закону України від 21 червня 2018 року за номером 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» за порушення вимог валютного законодавства (крім порушення строків за операціями з експорту та імпорту товарів, відповідальність, за які встановлюється, згідно зі статтею 13 згаданого Закону, можуть бути застосовані, зокрема:

— до юридичних осіб (окрім уповноважених установ) — покарання у вигляді штрафних санкцій;

— до фізичних осіб, посадових осіб уповноважених установ, посадових осіб юридичних осіб — штрафи, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення від сьомого грудня 1984 року за номером 8073-X (КУпАП).

Відповідно до частини четвертої статті 14 згаданого Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, має право адекватно вчиненому порушенню застосувати до юридичних осіб (окрім уповноважених установ) захід впливу у вигляді штрафних санкцій у розмірі до 100 відсотків суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.

Згідно зі статтею 162 прим.1 КУпАП порушення порядку здійснення валютних операцій тягне за собою накладення штрафу на посадовців юридичних осіб (окрім уповноважених установ), громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тобто за здійснення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торговельних операцій без участі банку до юридичних осіб (окрім уповноважених установ) застосовуються штрафні санкції в розмірі до ста відсотків cуми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.

оКрім того, порушення порядку здійснення валютних операцій тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб (Окрім уповноважених установ), громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області