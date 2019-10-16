Біг — це те, що дітям потрібно

Напередодні Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва і Дня захисника України міський стадіон «Колос» у Зборові, як і зазвичай останнього десятиліття, став ареною дитячих стартів. Минулої суботи в традиційних змаганнях із легкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до тринадцяти років «Зборівська битва», що їх організовує місцева ДЮСШ, узяли участь майже дві сотні наймолодших прихильників «королеви спорту».

У такому віці, без сумніву, ще неможливо спрогнозувати, хто з початківців або тих, хто займається бігом два-три роки, доросте до кандидата чи майстра спорту. Надто важка то справа — заняття «легкою» атлетикою. І від травм ніхто не застрахований, й апріорі виснажливі випробування на міцність характеру, коли з року в рік доводиться з максимальною самовіддачею трудитися над удосконаленням фізичних і швидкісних кондицій, геть не всі витримають. Особливо, коли, подорослішавши, почнуть розуміти, що захмарних гонорарів у вітчизняній легкій атлетиці більшості з них ніхто не гарантує. А вагомих успіхів як на всеукраїнській, так і міжнародній аренах домогтися надзвичайно важче, ніж у деяких інших видах спорту.

На щастя, початківці цим ще особливо не переймаються, намагаючись максимально реалізувати закладену чи не в кожній дитині схильність до рухової активності. А досвідчені наставники — такі, як головний суддя згаданих традиційних змагань Володимир Небельський чи Ольга Стефанишина, Наталія Гавронська, Олена Клименко, Микола Ситарчук, Іван Салук із Тернополя, Володимир Дуда з Бережан, патріарх тренерського корпусу Валерій Большаков із Чорткова, Надія Хацькальова і Наталя Каленнік із Кременця чи їхня молодша колега Ольга Кутна з Озернянської ОТГ Зборівського району, не втомлюються з року в рік знаходити юні таланти. Як і ветеран тренерського корпусу з Бродів на Львівщині Мирослав Демчук, який теж постійно привозить юних вихованців тамтешньої ДЮСШ на «Зборівську битву».

Тож і перед’ювілейна дев’ята «Зборівська битва» порадувала азартною боротьбою в трьох вікових групах. У забігах на 100, 400 і 800 метрів та в естафеті 4 по 100 метрів усі намагалися виступити з максимальною самовіддачею. Цього разу стати переможцем на двох із трьох відрізків, без урахування, звісно, естафети, пощастило тільки двом юним бігунам. Серед найстарших Юлії Мариняк із Бродів не було рівних у спринті і бігові на одне коло. Натомість Арсен Стефанів із Бережан у суперечці наймолодших спочатку впевнено виграв фінальний забіг на стометрівці, а, відпочивши, залишив усіх конкурентів позаду себе і в бігові на 800 метрів.

У спринті також перемогли Оксана Прийдун із Бережан, Ірина Ігнатова і Роман Новачинський з обласного центру та Олександр Польний з Озерної, в забігах на 400 метрів — Марія Рафа з Бродів, Уляна Тихоненко і Дмитро Васильєв із Тернополя, Святослав Боднар із Зборова та Андрій Берестецький з Озерної, на 800 метрів — Ольга Правецька з Тернополя, Юлія Ключка та Ігор Олійник з Озерної, нова гордість Володимира Небельського Аліна Посівайло і Назарій Голінний із Бережан.

Нарешті в естафеті дівчат порадували свого наставника Валерія Большакова перемогою і легкоатлетки з Чорткова. Компанію на п’єдесталі їм склали квартети з Бродів та Озернянської ОТГ. А в суперечці юнаків не було рівних збірній Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Другими фінішували бережанці, легкоатлети ж із Озерної знову — треті.

Переможці і призери нагороджені медалями і грамотами, лауреати в естафеті — кубками. Почесних же відзнак за волю до перемоги удостоїлися Аліна Посівайло із Зборова і Арсен Стефанів із Бережан.

На завершення — дрібка гумору від автора. Крихітка Настя Кутна з Озерної, якій два з половиною рочки, вже добре розуміє: якщо мама тренер, то бігом потрібно займатися змалечку.

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