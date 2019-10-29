Більшість задекларувала доходи від спадщини чи дарування

Конституційний обов’язок щодо декларування доходів з початку цього року виконали 12156 мешканців Тернопільської області. Порівняно з аналогічним торішнім періодом подано на 3169 декларацій більше.

Не можна не зауважити, що 7267 краян заявили про отримання торік неоподаткованих доходів. Ще 4889 мешканців Тернопільщини виявили бажання скористатися своїм правом на податкову знижку. Загальна ж сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 22,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 4,2 мільйона військового збору.

Про отримання доходів понад мільйон гривень заявили 47 осіб. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 130,8 мільйона гривень. Торік було 29 таких наших земляків. Серед основних джерел доходів мільйонерів — продаж нерухомого та рухомого майна, спадщина чи дарування, іноземні доходи, додаткове благо тощо. Після декларування мільйонери мають додатково сплатити 6,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 900 тисяч гривень військового збору.

Після роз’яснювальної роботи 96 громадян нашої області, які отримували доходи за кордоном, виконали свій конституційний обов’язок, задекларувавши 17,4 мільйона гривень доходу. Про отримання інвестиційного прибутку на суму 28,7 мільйона гривень заявили 77 осіб. Ще 368 громадян задекларували 11,5 мільйона гривень доходів від здачі в найм майна. А 1449 декларантів отримали 158,7 мільйона гривень доходів за договорами спадщини чи дарування. Від продажу нерухомого чи рухомого майна 688 громадян отримали 73,4 мільйона гривень доходу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області