Бойова нічия повернула «Ниві» лідерство

…Але хіба до наступних матчів дев’ятнадцятого туру, коли футболісти тернопільської «Ниви» і житомирського «Полісся» вже за однакової кількості проведених зустрічей і набраних очок змушені будуть доводити, хто гідний одноосібно очолити турнірну таблицю. Оглядаючись при цьому на останнього з конкурентів «Ниви», рівненський «Верес», який уже дихає в спину.

Чи не вперше за цей чемпіонат не погоджуся з головним тренером «Ниви» Василем Маликом, який залишився задоволеним недільною нульовою нічиєю в домашній зустрічі з рівненським «Вересом». Нехай навіть і суперники досконало вивчили гру зелено-жовтих, про більшу ефективність дій команди в атаці тренерський штаб разом із гравцями конче зобов’язані задуматися.

Хоча би тому, що за шість матчів другого кола нашим землякам удалося лише двічі вразити ворота аутсайдерів із чернівецької «Буковини». Натомість, двічі розійшовшись миром у гостях із «Поліссям» і «Поділлям» та не пропустивши в цих зустрічах, у домашніх поєдинках добряче таки засмутили власних прихильників: поразки від «Діназа» із «Калушем», натужна перемога над уже згаданою «Буковиною» і, нарешті, «бойова» нічия з «Вересом». Геть, погодьтеся, не чемпіонський графік.

А ще одне негативне враження від зустрічі — ганебна поведінка рівненських фанатів. Керівництву ПФЛ України вже час усерйоз задуматися над тим, аби заборонити організованим групам уболівальників «Вересу» відвідувати виїзні поєдинки.

Інші результати вісімнадцятого туру: «Буковина» (Чернівці) — «Калуш» — 1:2, «Ужгород» — «Нива» (Вінниця) — 0:2, «Оболонь-2» (Буча) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 0:4. Зустріч вишгородського «Діназа» із хмельницьким «Поділлям» перенесено аж на середу, 20 листопада. Відразу сімом гравцям «Поділля» лікарі діагностували підозру на захворювання менінгітом.

Поєдинки дев’ятнадцятого туру відбудуться наступних вихідних, 2—3 листопада. Гравці тернопільської «Ниви» в суботу проведуть виїзну гру з «Чайкою».

Фото із сайту ФК «Нива»