Чому китайці живуть довго?

Не секрет, що Китай лідирує за чисельністю населення у світі. Але знаменита країна не тільки цим. Китайці також утримують пальму першості за чисельністю літніх людей. Середня тривалість життя тут становить 75 років. Китай посідає друге місце у світі й за кількістю супердовгожителів. Мешканців країни, яким виповнилося 100 років, є понад 50 тисяч осіб. Літні люди в Китаї, без перебільшення, — це привілейований клас. Повага до старших — основа традиційної китайської моралі. Зі самого ранку на вулицях китайських міст можна побачити сотні літніх людей, які разом виконують гімнастику, люди молодшого віку із задоволенням грають у бадмінтон. Дуже часто можна зустріти літніх китайців, які бігають підтюпцем спиною вперед. На їхню думку, так вони розвивають координацію рухів. Опівдні літніх людей на вулицях не так уже й багато, більшість їх дрімає у себе вдома після обіду. Китайці вважають, що сон дуже корисний. Не останню роль у довголітті китайців відіграє харчування. У країні порівняно дуже низький відсоток серцево-судинних захворювань і хвороб печінки. Китайці практично ніколи не вживають смажену їжу. Готують здебільшого на парі, зберігаючи соковитість і корисні властивості продуктів, а також їдять багато свіжих овочів і фруктів. М’ясо й рибу, як правило, готують одразу, не заморожуючи «на завтра». Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.