Чому плачуть матері?

ГАННА ПЛАКАЛА. НЕ ХОТІЛА ЦЬОГО, А ПЛАКАЛА. ЧОМУ — САМА НЕ ЗНАЛА. СЛЬОЗИ СТРУМОЧКАМИ СТІКАЛИ ПО СТОМЛЕНОМУ ОБЛИЧЧІ. ТА Й УСЯ ВОНА БУЛА ЗНЕСИЛЕНА, ВИСНАЖЕНА НАДМ ІРНОЮ ПРАЦЕЮ. НЕ МОГЛА, ПРОТЕ МУСИЛА ДАВАТИ ВСЬОМУ ЛАД. ДОПОМОГТИ ЇЙ БУЛО НІКОМУ. ВЖЕ НЕ ЧЕКАЛА ВИХ ІДНИХ, БО ЗНАЛА, ЩО НІХТО ДО НЕЇ НЕ ПРИЇДЕ. Чому ж плачуть наші матері? Плачуть, коли народжують дітей, коли вони хворіють, коли в них проблеми й негаразди. Плачуть, коли діти йдуть вчитися, коли створюють свої сім’ї і випурхують із родинного гнізда, коли їх ображають, зраджують, коли вони самотні й забуті… Ганна пройшла всі ці щаблі життєвої драбини і тепер, здавалося, ступила на останній. Вона завжди боялася самотності. Коли ще діти були при ній, з острахом поглядала на чужі подвір’я, де вже впевнено звила собі кубло самотність. Вона снувала поволеньки від оселі до оселі, забираючи від батьків дітей у широкі світи. Ганна й думати не хотіла, що колись і її діти випурхнуть із рідного дому — і в її житті поселиться самотність. Свого часу Ганна залишилася вдома при батьках, бо вони сподівалися на неї. Дім був її причалом, де вона завжди почувалася затишно. Пригадує, як мати плакала, коли брати Ганни один за одним пішли до війська. Час, поки їх не було вдома, тягнувся нескінченно довго. Вони писали матері скупі солдатські листи, а Ганна відписувала їм усе, що диктувала мама. Коли ставні солдати повернулися додому, здавалося, що материнські сльози висохли назавжди. Але хлопці довго не парубкували, швидко поодружувались і пішли з дому. Спочатку навідувалися часто, а потім лише тричі на рік — на Різдво, Великдень і влітку, бо в кожного була робота, діти. Але й ці нечасті приїзди дарували матері величезну радість. Вона оживала й наче світилася дивним теплом і ласкою, які випромінює тільки материнське серце. Ганна сподівалася, що хтось із її дітей таки буде вдома. Та правду люди кажуть: хочеш розсмішити Бога — розкажи Йому про свої плани. Син після навчання поїхав до Сибіру. Донька влаштувалася на роботу в сусідньому селі. А чоловік, їхній батько, обрав свою життєву дорогу — зібрав одного дня речі й пішов із сім’ї. Ганна не просила, не благала його залишитися… Збігали дні за днями, а вона раділа, що поруч є донька. Було з ким погомоніти, порадитися. Ще би заміж вийшла, проте Оленка не поспішала з цим. А однієї літньої днини ошелешила неньку новиною, що розрахувалася з роботи. За місяць-другий повідомила, що виходить заміж за іноземця українського походження, прадід якого з наших країв. Мов крізь марево долинали до матері уривки Оленчиної розповіді. І весілля, і проводи доньки до Канади пропливли, наче в тумані. Ганна знову плакала. Хоча нічого не могла змінити слізьми. Шукала розради в роботі, говорила із живністю, з квітами, ходила до церкви і милувалася Божим світом. Чи ж уживеться із самотністю? Чому вона з’їдає матерів, котрі всіх себе вкладали в дітей, і фраза «поживіть для себе» не вміщається ні в їхні голови, ні в способи життя? І пригадалася Ганні одна історія з книжки Бруно Ферреро «365 коротких історій для душі». Її не всі читали, а в «Калині», може, хто й прочитає… Коли Бог творив маму Одного разу добрий Бог вирішив створити… маму. Шість днів та ночей Він роздумував і експериментував. Та ось з’явився ангел і каже: — Ти стільки часу тратиш на неї! — Так… Але чи ти читав вимоги замовлення? Вона повинна складатися зі 180 рухомих частин, які можна було б при потребі замінити, її поцілунок має лікувати все — від зламаної ноги до розчарування в коханні, також вона мусить мати шість пар рук. Ангел похитав головою і недовірливо спитав: — Шість пар рук? — Не в руках проблема, — відповів Бог, — а в трьох парах очей, що вона повинна мати. — Аж стільки! — скрикнув ангел. Бог ствердно кивнув. Потім додав: — Одну пару, щоб бачити через зачинені двері, коли питає: «Що ви там робите, діти?», навіть якщо вона вже знає, що вони роблять. Іншу пару — на потилиці, щоб бачити те, що не мала би бачити, але що має знати. Ще іншу пару, щоб таємно сказати синові, який потрапив у халепу: «Розумію, сину, і люблю тебе». — Господи, — сказав ангел, — вже пізно, йди відпочивати. — Не можу, — відповів Господь. — Вже майже закінчую. Ангел поволі обійшов навколо моделі матері. — Надто ніжна, — сказав, зітхаючи. — Але витривала! — відповів Господь із запалом. — Ти не можеш уявити собі того, що може зробити чи перетерпіти мати. — Вміє думати? — спитав ангел. — Не тільки думати, а вміє також дуже добре користуватися своїм розумом і пристосовуватися до обставин. Тоді ангел схилився над моделлю і доторкнувся пальцем до її обличчя. — Тут щось стікає, — сказав здивовано. — Так, це — сльоза, — відповів зі смутком Бог. — А для чого вона? — спитав ангел. — Щоб висловити радість, смуток, розчарування, біль. — Господи, Ти — справді геній! — вигукнув захоплено ангел. Тихим меланхолійним голосом Бог прошепотів: — Правду кажучи, це не Я створив… ту сльозу… Ерма Бомбек. Бог не створив сліз. То чому їх творимо ми? Чому? — запитує мудрий, сивий Бог. Коли схаменемося? Коли порозумнішаємо? Анна ШУТУРМА. с. Слобідка Заліщицького району.