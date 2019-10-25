Чи завжди більшість має слушність?

Майстер спорту Іван Хабінець нарешті повернувся додому. Тож маємо змогу дізнатися, який варіант 43-го ходу в партії між ним і читачами «ВЖ плюс» обрали чорні.

Першим зателефонував Валерій Грохольський із Чемерівців Хмельницької області, запропонувавши 43… g6:h5. Цей варіант, як з’ясувалося пізніше, і переміг, оскільки за таке продовження висловилися також Богдан Буковський із Козової, Мирон Постолан із Жукова Бережанського, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького районів, Ігор Чайка з Тернополя, Тимур Кая з турецького Стамбула, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Олександр Кислий, Світлана Бодак із Теребовлі і Валентин Гулька з Чорткова.

Натомість у меншості залишилися Станіслав Суханицький з Лубен на Полтавщині, Іван Заїка з Новограда-Волинського Житомирської області, Тетяна Борисяк із Теребовлі, Ігор Пастернак і Марко Кміть з Тернополя, які запропонували атаку ферзя непоганим 43… Tb1—b4!?

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ Крg7—h7 h4—h5, g6:h5 Фd4—e4+ …?

Черга за 44-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 4 листопада, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

МАТ ЗА ТРИ ХОДИ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел