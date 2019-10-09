Далі — грізні дебютантки

І підсумки другого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги подарували прихильникам тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» лишень позитивні емоції. Минулих п’ятниці-суботи наші землячки в Рівному двічі здолали місцеву «Регіну» — 3:1 і 3:0.

Утім у наставника колективу Віктора Туркули, без сумніву, знайшлося і чимало зауважень до дій підопічних. Передусім стосовно так званих невимушених ігрових помилок. Через них насамперед віддали господаркам майданчика третю партію стартового поєдинку (21:25), упевнено здолавши їх у двох попередніх — 25:20, 25:18. На щастя, до підказок наставника дівчата дослухалися і в четвертому сеті вже не було сумнівів, хто сильніший — 25:17.

Як і в повторній зустрічі, яку волейболістки «Галичанки» розпочали із своєрідного нокауту команди навпроти — 25:12. А пізніше відбили всі намагання волейболісток «Регіни» знову реваншуватися хоча би в одній із партій — 25:23, 25:20.

Одне слово, у протистоянні з конкурентками рівня чернігівського «Університету» чи «Регіни» власні невимушені помилки не позначилися на загальному підсумку. Однак необхідно пам’ятати, що попереду набагато серйозніші суперники. Як, скажімо, хоча би дебютанти елітного дивізіону — «Прометей» із Кам’янська чи житомирське «Полісся». Команда Андрія Романовича, до речі, і в другому турі не залишила шансів ще одному призерові попередньої першості. На своєму майданчику «на сухо» обіграла луцьку «Волинь» — 3:0, 3:0. А переможниці вищої ліги минулого чемпіонату, розділивши на старті з останньою очки на виїзді, вдома впевнено здолали вінницький «Білозгар» — 3:0, 3:1.

Узяли старт у чемпіонаті і фаворитки останнього десятиліття у вітчизняному жіночому волейболі з южненського «Хіміка». В другому турі на своєму майданчику двічі довели свою перевагу над запорізькою «Орбітою» — 3:1, 3:0.

Саме житомирське «Полісся» завітає до Тернополя в гості наприкінці наступного тижня, 18—19 жовтня. На матчі третього туру. А листопад волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» розпочнуть із вояжу до Кам’янська Дніпропетровської області, де проведуть виїзні поєдинки четвертого туру з «Прометеєм».

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