Для кожного — своя графа

Відповідно до підпункту 14.1.5 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України алкогольні напої — це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені в товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма декларації акцизного податку, порядок її заповнення та подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14.

Пунктом 9 розділу V порядку передбачено, що розділ I додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації заповнюється при здійсненні роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну.

У графі 2 розділу I «Вид підакцизних товарів» додатка 6 вказується назва товару (продукції), який (яку), відповідно до підпунктів 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу віднесено до підакцизних.

При цьому підакцизні товари підлягають відображенню в додатку 6 таким чином:

— рядок 1 — лікеро-горілчана продукція. В цьому рядку зазначаються горілки та лікеро-горілчані напої. Горілки поділяються на горілки та горілки особливі. Лікеро-горілчані напої в свою чергу поділяються на групи: лікери, наливки, настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, напої десертні. Також у цьому рядку зазначаються слабоалкогольні напої — алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 грама на 100 кубічних сантиметрів, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю (восьмий абзац статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями), зокрема — SHAKE, «Лонгер», «Бренді-кола», «Ром-кола», «Джин-тонік», «Рево» та інші;

— рядок 2 — виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше. Виноробна продукція — вина виноградні натуральні, вина натуральні кріплені, шампанські, ігристі, газовані, вермути, бренді, сусло виноградне та інші виноматеріали, коньяки, інші алкогольні напої з винограду, плодів та ягід (підпункт 14.1.26 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу). На підставі цього в рядку 2 зазначають інші алкогольні напої, отримані шляхом переробки та збродження плодів та ягід, соків плодово-ягідних за спеціальною технологією міцністю до 8,5 відсотка об’ємних одиниць, а саме: сидри, перрі та інші. Також у рядку 2 вказують інші спиртові дистиляти — віскі, ром, джин, текіла, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць і більше та інші товари, які не відносяться до рядка 1;

— рядок 3 — пиво. Пиво — це насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 (підпункт 14.1.144 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу). У цьому рядку зазначають пиво, пиво спеціальне — BEERMIX. При цьому пиво безалкогольне, яке зазначене в товарній позиції 2202 згідно з УКТ ЗЕД, не є підакцизним товаром.

Розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» декларації акцизного податку заповнюється на підставі додатка 6.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області