Головні героїні — юні волейболістки

Місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області провів ювілейний, десятий, турнір із волейболу пам’яті колишнього члена виконкому цієї громадської організації Василя Степановича Музики. Третій рік підряд за красиві медалі з грамотами і кубки сперечалися команди дівчат віком до чотирнадцяти років.

На церемонії урочистого відкриття змагань юних майстринь гри над сіткою з місцевої «Галичанки-ТНЕУ-Гадз», які удосконалюють свою майстерність у Тернопільській ДЮСШ із футболу й інших ігрових видів спорту, а також їхніх подруг-суперниць із двох команд зі Стрийської ДЮСШ на Львівщині і Галицької ДЮСШ Івано-Франківської області щиро привітали перший заступник голови місцевого осередку олімпійців Віталій Михайлович Ігнатенко, дружина покійного Василя Музики Віра Любомирівна і брат Ярослав Степанович, член виконавчого комітету олімпійців Степан Іванович Скибиляк.

Та обставина, що останніми роками за нагороди традиційного турніру ведуть боротьбу саме юні волейболістки, аж ніяк не випадкова — переконані вони. Адже саме з допомогою таких змагань набувають необхідного змагального досвіду резервістки команди жіночої суперліги, славної як своїми досягненнями на всеукраїнській арені, так і вмінням виховувати підростаюче покоління.

Протягом двох змагальних днів почесні гості уважно стежили за перипетіями боротьби на майданчику. Причому не лише вони одні, а й чимало інших уболівальників, які перед тим прийшли підтримати «Галичанку-ТНЕУ-Гадз» у стартових поєдинках чемпіонату України в суперлізі. До вирішального матчу турніру в одне коло без утрат, із двома перемогами, підійшли господарки майданчика, які займаються під керівництвом граючого тренера команди суперліги Людмили Борознової, та один із стрийських колективів. На відміну від двох попередніх стартів гості, очолювані Миколою Столярським, цього разу виявилися сильнішими, здолавши місцевих волейболісток у трьох партіях.

Окрім згаданих уже кубків, медалей і грамот, організатори відзначили пам’ятними призами і по двоє найкращих гравців у кожній із команд. У складі «Галичанки» нагород удостоїлися донька наставників головної команди Вероніка Туркула та одна з цьогорічних чемпіонок України з пляжного волейболу серед дівчат віком до чотирнадцяти років, уродженка Ланівців Діана Голод.

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