І за честь клубів постояли

Після двотижневої паузи, пов’язаної з офіційними матчами національних збірних, на Старому континенті відновилися баталії клубних чемпіонатів. У вітчизняному футболі представники елітного дивізіону наприкінці минулого тижня поєдинками одинадцятого туру завершили перше коло першої частини регулярного турніру.

Визначний тріумф збірної України (завдяки перемозі над збірною Португалії підопічні Андрія Шевченка достроково забезпечили собі перше місце у відбірковій групі і вихід до фіналу чемпіонату Європи 2020 року) не завадив гравцям головної команди, навіть попри те, що вони, кажуть, відзначали непересічний успіх до п’ятої ранку, гідно постояти і за честь своїх клубів.

Футболісти донецького «Шахтаря», які разом із ковалівським «Колосом» минулої п’ятниці першими вийшли на своєрідний екватор після зустрічі в Харкові, впевнено зберегли переможну ходу, здолавши конкурентів і в одинадцятому з одинадцяти проведених поєдинків. До того ж — із хокейним рахунком 6:0. Двічі в цьому матчі відзначився натуралізований українець Жуніор Мораес, теж довівши число власних влучних ударів до згаданої цифри одинадцять. Одного разу забив і новоспечений гірник Євген Коноплянка.

А один із героїв матчу із збірною Португалії, київський динамівець Віталій Миколенко і, взагалі, вирішив долю домашньої зустрічі своєї команди з «Олександрією». Причому на 32-й хвилині не тільки розпочав комбінацію влучним пасом, а й устиг її завершити ударом головою в падінні після навісу Карлоса де Пени — 1:0 на користь «Динамо».

Інші результати одинадцятого туру: «Карпати» — «Львів» — 0:0, «Зоря» — «Десна» — 2:1, «Маріуполь» — «Дніпро-1» — 1:0, «Олімпік» — «Ворскла» — 2:0.

Друге коло в Українській прем’єр-лізі розпочнеться наступних суботи-неділі, 26—27 жовтня. «Шахтар» у неділю прийматиме «Олександрію», «Динамо» — львівські «Карпати».

А до того трьом вітчизняним командам доведеться ще провести матчі третього туру групових етапів європейських клубних турнірів. Сьогодні гірники теж у Харкові прийматимуть загребське «Динамо» в Лізі чемпіонів. А в четвер, 24 жовтня, в Лізі Європи гравці «Олександрії» в гостях поміряються силами з французьким «Сент-Етьєном», київські динамівці вдома прийматимуть «Копенгаген» із Данії.

На фото: захисник «Динамо» Віталій МИКОЛЕНКО визнаний найкращим гравцем одинадцятого туру вітчизняної першості.

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