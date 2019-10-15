Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 66.1 статті 66 Податкового кодексу України є певні підстави для внесення змін до облікових даних платників податків.

Зокрема:

— інформація органів державної реєстрації;

— документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

Унесення змін до облікових даних платників податків здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пункт 66.2 згаданої статті).

Відповідно ж до пункту 1.5 розділу І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, інформація про платників податків, отримана для їх обліку згідно з ним, вноситься до Реєстру самозайнятих осіб, який є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО).

Пунктом 9.2 розділу ІХ порядку визначено, що при виникненні змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з ним, окрім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом десяти календарних днів із дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формами №5-ОПП подається з позначкою «Зміни».

Тобто, щодо фізичних осіб — підприємців інформація про зміну облікових даних оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Щодо фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, інформація про зміну облікових даних оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за формою №5-ОПП.

Окрім того, відомості Реєстру самозайнятих осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) контролюючими органами на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО, Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ЄДР, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади.

Після оновлення відомостей Реєстру самозайнятих осіб на підставі відомостей ЄДР про внесення змін до відомостей щодо фізичних осіб — підприємців контролюючий орган передає до ЄДР відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів центрального контролюючого органу із зазначенням: дати внесення даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області