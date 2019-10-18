Існують чітко визначені законодавством норми

Відповідно до пункту 1 глави 2 розділу ІІ порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 за номером 547, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг та відповідно до вимог законодавства повинні застосовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО), зобов’язані зареєструвати РРО відповідно до положень цього порядку, виконати його персоналізацію, опломбувати та перевести у фіскальний режим роботи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-РРО (пункт 4 глави 2 розділу ІІ порядку).

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами визначає Закон України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» із змінами та доповненнями.

Згідно зі статтею 15 цього Закону роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково суб’єкти господарювання зазначають перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться в місці торгівлі, а також місця торгівлі.

При цьому місце торгівлі — місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива — без обмеження площі, для алкогольних напоїв, окрім пива, — торговельною площею не менше 20 квадратних метрів, обладнане РРО (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів (стаття 1 Закону).

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями зазначається адреса місця торгівлі і вказується перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них, які знаходяться у місці торгівлі.

У той же час Законом не передбачено здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, в тому числі на розлив, за межами торгових приміщень (будівель), у тому числі на літніх торгівельних майданчиках, та передавання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та РРО, зазначених у додатку до ліцензії, в інше місце торгівлі, в тому числі на інші поверхи будівель.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області