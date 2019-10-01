Із першого жовтня — нові рахунки для зарахування єдиного внеску

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. На виконання листа Державної податкової служби України від 26 вересня 2019 року за номером 655/5/99-00-13-05-16 «Про відкриття небюджетних рахунків 3719 на ім’я ДПС та її територіальних органів» Державною казначейською службою України в АС «Є-Казна Доходи» (код банку 899998) забезпечено відкриття рахунків 3719 за стандартом IBAN на ім’я головних управлінь ДПС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів (у тому числі державних податкових інспекцій в їх складі), для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які почали діяти з першого жовтня 2019 року.

Податківці також звернули увагу на те, що рахунки 3719, які відкриті на ім’я головних управлінь ДФС, в кінці операційного дня 30 вересня були заблоковані та з першого жовтня 2019 підлягають закриттю.

Починаючи з першого жовтня 2019 року кошти, сплачені платниками на рахунки головних управлінь ДФС по зарахуванню єдиного внеску, не будуть зараховуватися, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.

Із переліком оновлених рахунків можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області у розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням https://tr.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/393036.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області