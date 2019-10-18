Кожен ще може стати учасником

Діяльність заснованої в 1991 році Міжнародної асоціації спорту для всіх ТАФІСА спрямована на популяризацію фізичної активності заради здоров’я, радості, соціальної взаємодії, інтеграції та спілкування людей у всьому світі. До її складу вже увійшли 320 організацій із 170 країн-учасниць.

Саме ТАФІСА, починаючи з 19991 року, на початку жовтня проводить Всесвітній день пішої ходи. В нашій же державі прихильники здорового способу життя Всеукраїнський день ходьби відзначають протягом жовтня. Позавчора, 16 жовтня, в ньому взяли участь й учні Тернопільського центру професійно-технічної освіти. Ознайомившись для початку з перевагами найпростішого виду фізичної активності, учні пройшли символічну дистанцію, яку завершили на території рідного навчального закладу.

Причому учасники Всеукраїнського дня ходьби не тільки оздоровилися, а й отримали позитивний настрій і призи на згадку з логотипом «Спорт для всіх».

Фото з архіву обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»