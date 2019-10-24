На безриб’ї і рак риба

Нічия і перемога в чотирьох поєдинках другого кола, звісно, не могли не «посприяти» втраті гравцями тернопільської «Ниви» лідерства в групі «А» чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Спробувати наздогнати нових лідерів із житомирського «Полісся», які напередодні випередили наших земляків на один бал, підопічні Василя Малика постаралися вчора.

Вийшло, як у відомому прислів’ї, винесеному в заголовок. Уже в дебюті матчу сімнадцятого туру в Хмельницькому, де місцеве «Поділля» приймало зелено-жовтих, нападник гостей Сергій Кисленко після подачі кутового головою завдав точного удару по воротах суперника.

І без допомоги VAR було видно, що досвідчений голкіпер господарів Андрій Федоренко вибив м’яч уже із-за лінії воріт. Гості переможно здійняли руки догори, однак арбітр із Львівщини Ярослав Леськів, очевидно, вирішив, що раз отой VAR у нижчих дивізіонах вітчизняного футболу хтозна ще коли буде задіяний, то й… гола немає. Така вже властивість чималої кількості українських служителів футбольної Феміди: свідомо чи на рівні підсвідомості ставати дванадцятим гравцем у команді господарів.

Зрештою, в тому, що зустріч завершилася нульовою нічиєю, гравці «Ниви» мають звинувачувати не тільки суддів, а й себе. Два влучання в перекладину воріт суперників, ще принаймні три-чотири нереалізовані надзвичайно сприятливі моменти, коли в голкіпера було важче влучити, ніж закотити шкіряну кулю повз нього до сітки воріт…

За такої ситуації цілком могли ще й програти. Адже в другому таймі і гравці «Поділля» зарекомендували себе неабиякими «майстрами», двічі не влучивши у ворота Максима Механіва з кількох метрів.

Інші результати сімнадцятого туру: «Полісся» (Житомир) — «Буковина» (Чернівці) — 2:2, «Калуш» — «Діназ» (Вишгород) — 1:1, «Верес» (Рівне) — «Оболонь-2» (Буча) — 0:1, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Ужгород» — 2:0.

Поєдинки вісімнадцятого туру призначено на неділю, 27 жовтня. Гравці тернопільської «Ниви» прийматимуть «Верес». Початок зустрічі на нашому міському стадіоні — о 15-й годині.

На фото: і як не забили… досвідчений 35-літній воротар господарів виручив.

Фото із сайту ФК «Поділля»