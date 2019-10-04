Упродовж січня-вересня цього року платники податків Тернопільської області сплатили два мільярди 789,1 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Додатково сплачено 40,7 мільйона гривень, оскільки плюс до очікуваних надходжень склав 1,5 відсотка. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст надходжень склав 408,4 мільйона гривень, що на 17,2 відсотка більше.

Найбільше єдиного внеску сплатили в Тернополі і Тернопільському районі. Платники обласного центру спрямували на соціальні виплати один мільярд 231,9 мільйона гривень, що на 187 мільйонів або на 17,9 відсотка більше торішнього показника. Платники Тернопільського району сплатили 179,4 мільйона гривень єдиного внеску — на 20,6 мільйона більше, ніж торік. У Чорткові і Теребовлянському районі надходження цього внеску склали 140,5 та 126,4 мільйона гривень — відповідно на 28,1 мільйона та 25 мільйонів гривень більше січня-вересня 2018 року.

Доречно нагадати, що із жовтня 2019 року вступили в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів ДПС України для сплати коштів єдиного соціального внеску та фінансових санкцій за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів). Тобто, починаючи з цього часу, кошти, сплачені на старі рахунки з єдиного внеску, не будуть зараховуватися, а повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження.

Із переліком оновлених рахунків можна ознайомитися на субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області в розділі «Бюджетні рахунки».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області