Наповнюються місцеві скарбниці

Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 287 мільйонів 966,7 тисячі гривень плати за землю. Очікувані надходження перевищені на 19,6 відсотка.

Відтак бюджети додатково отримали 47,1 мільйона гривень. Якщо ж порівнювати з аналогічним торішнім періодом, то сплата зросла на 54,9 мільйона.

Понад 76 відсотків платежу — внесок юридичних осіб. Із початку року вони перерахували понад 219 мільйонів 251,7 тисячі гривень плати за землю, що на 44,3 мільйона більше, ніж очікувалося. Порівняно ж із аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 48,7 мільйона.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 68 мільйонів 715 тисяч гривень плати за землю. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 6,3 мільйона.

Не зайвим буде нагадати, що, згідно з нормами Податкового кодексу України, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. При цьому юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня та подають податкову декларацію на поточний рік до податкових органів за місцезнаходженням земельних ділянок не пізніше 20 лютого поточного року. Це звільняє їх від обов’язку подавати таку звітність щомісячно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області