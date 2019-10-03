Не старіють душею ветерани

Із нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають першого жовтня, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і шахово-шашковий клуб «Авангард» провели традиційні турніри для прихильників інтелектуальних ігор. Участь у них узяли шахісти і шашкісти віком від шістдесяти років.

Після захопливих шестигодинних баталій свою перевагу над суперниками в шашках знову, як уже не раз бувало, довів Тарас Турчин. Разом із ним на п’єдестал пошани піднялися Ростислав Шумський і Орест Палихата. Добре знані в нашому краї і лауреати шахового турніру. Переміг Віктор Юзюк, друге місце виборов Борис Волянюк, третє — Петро Монько.

Переможців і призерів нагородили медалями і грамотами, всіх учасників — призами від «Спорту для всіх». Серед них і найстаршого — 75-річного Саву Цигипала.

Фото з архіву обласного «Спорту для всіх»