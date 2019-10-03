Новини, Спорт, Тернопіль

Не старіють душею ветерани

03.10.201903.10.2019Автор Богдан Дікальчук
Не старіють душею ветерани

Із нагоди Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають першого жовтня, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і шахово-шашковий клуб «Авангард» провели традиційні турніри для прихильників інтелектуальних ігор. Участь у них узяли шахісти і шашкісти віком від шістдесяти років.

Після захопливих шестигодинних баталій свою перевагу над суперниками в шашках знову, як уже не раз бувало, довів Тарас Турчин. Разом із ним на п’єдестал пошани піднялися Ростислав Шумський і Орест Палихата. Добре знані в нашому краї і лауреати шахового турніру. Переміг Віктор Юзюк, друге місце виборов Борис Волянюк, третє — Петро Монько.

Переможців і призерів нагородили медалями і грамотами, всіх учасників — призами від «Спорту для всіх». Серед них і найстаршого — 75-річного Саву Цигипала.

Фото з архіву обласного «Спорту для всіх»