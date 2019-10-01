Небоязкі новачки!

Як і передбачав автор цих рядків в анонсі до початку нового чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги, сезон 2019—2020 років ризикує стати доволі непростим для звичних останнім часом лідерів національної першості. Вже в першому колі двоє абсолютних новачків елітного дивізіону гучно заявили про себе у виїзних поєдинках.

У Луцьку переможниці вищої ліги із житомирського «Полісся» обмінялися триочковими виграшами в чотирьох сетах із бронзовими призерками попередньої першості з «Волині». А в Запоріжжі «Прометей» із Кам’янська Дніпропетровської області і взагалі не залишив шансів чинним віцечемпіонкам з «Орбіти» — двічі по 3:0.

Утім дивуватися успіхові останнього фахівці і не подумали. Адже під знамена створеного менше року тому колективу його наставник Андрій Романович, відомий за роботою в тернопільській «Галичанці» і южненському «Хіміку», зібрав відразу п’ятеро колишніх волейболісток «Хіміка», які навесні удостоїлися титулів чемпіонок України. Та ще й поруч із ними опинилися одна з найкращих вітчизняних ліберо, колишня волейболістка «Галичанки» Вікторія Дельрос і колоритна бразилійка, діагональна Лайза Феррейра.

Саме двоє останніх, а також ще дві колишні тернопільські волейболістки Катерина Дудник із Діаною Карпець і багаторазова чемпіонка України Дарія Дрозд зробили, так би мовити, погоду в протистоянні з «Орбітою». Слабкою ж утіхою для господарок майданчика стала хіба відсутність на іграх їхнього досвідченого наставника Володимира Бузаєва.

Окрім «Прометея», стовідсоткового результату на старті домоглися ще тільки волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз». Причому так само очікувано. В домашніх зустрічах із чернігівським «Університетом» підопічні Віктора Туркули продемонстрували солідну перевагу над суперницями в усіх компонентах гри. Починаючи від ефективних дій диспетчера команд Тетяни Хилюк і завершуючи плідними атаками головного бомбардира Олександри Міленко, яка за два матчі набрала 32 очки.

Остання, щоправда, і далі «не дружить» із подачею. Однак і без неї дівчата геть «вибили» чернігівських волейболісток із прийому, набравши добрих два десятки залікових балів із допомогою ейсів. А в атаці Олександру Міленко добре підтримали новачок команди Марія Лозинська, Марина Мазенко, яка повернулася до рідних пенат, і юна (17 років) Марта Федик. Одне слово, дві впевнені «сухі» перемоги — 25:17, 25:16, 25:23 першого дня і 25:9, 25:13, 25:14 — наступного.

Ще в одному протистоянні очки розділили вінницький «Білозгар» і рівненська «Регіна» — 3:2, 2:3. А южненський «Хімік» був вільним від ігор.

Найближчих п’ятниці-суботи, 4—5 жовтня, відбудуться матчі другого туру. Тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» у Рівному поміряється силами із «Регіною».

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