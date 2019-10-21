Нові твори відомих. «Літературний Тернопіль», 2019, №3

Чергове число журналу відкриває актуальне інтерв’ю заслуженого журналіста України Галини Садовської із начальником обласного управління культури заслуженим діячем мистецтв України Григорієм Шергеєм. Ця ж авторка розповідає під рубрикою особистості про громадську діячку-просвітянку та літераторку Дарію Чубату. Розділ публіцистики доповнює уривок із книги письменника і журналіста Арсена Паламара «Україну врятує патріотизм».

Ювіляри представлені розповідями Людмили Ванюги про народного артиста України, професора В’ячеслава Хім’яка, Лілі Костишин про доктора філологічних наук професора Миколи Ткачука і Валентини Семеняк про заслуженого діяча мистецтв України, режисера і музейника Ореста Савку. Відповідними публікаціями пошановано пам’ять письменника та літературознавця Петра Сороки, поета Бориса Павлівського, диригента Ізидора Доскоча, телеведучого Ігоря Пелиха, спортсмена Андрія Пушкара, кобзара Василя Жданкіна, літератора і краєзнавця Ярослава Гевка.

У розділі «Золота сурма: поезія» — добірки творів знаних майстрів пера Ігоря Фарини, Бориса Щавурського та Лесі Любарської; також із віршами дебютує в журналі Володимира Мацикур. Рубрика «Велика проза: першодрук» представлена початком повісті Левка Різника «Повчальна історія», «Мала проза» — оповіданнями Валентини Семеняк і Аліни Червоноокої. Журнал також публікує оповідання класика Карла-Еміля Францоза «Шейлок із Барнова», яке переклала з німецької Любов Пащина.

Добірку матеріалів «Другий після Франка» під рубрикою «Готуючись до ювілею» присвячено підготовці до 150-річчя від дня народження видатного сина Тернопільщини — письменника, літературознавця, художника і громадського діяча Богдана Лепкого. Літературна критика репрезентована відгуками на книги Олександра Астаф’єва, Віктора Палинського, Василя Савчука, Ігоря Фарини, Богдана Мельничука та Віри Савчук-Конрад.

«Художником номера» став, без перебільшення, всесвітньо знаний митець із Бережан Олег Шупляк. Повноколірними репродукціями його робіт із нової серії «Український космос» проілюстровано це число журналу, а розповідає про заслуженого художника України Надія Волинець. Священник, науковець і письменник о. Василь Погорецький продовжує вести рубрику «Духовні обереги». У розділі «Подвижники нації» Іван Ванат розповідає про Патріарха Йосифа Сліпого, а Володимир Шевчук — про поета і журналіста, політв’язня комуністичного режиму Григорія Барана (Радошівського). «Ходить Зеньо, мов примара» — так найменовано добірку сатири і гумору Василини Вовчанської. На завершення номера часопис уже традиційно публікує книжкові знаки роботи заслуженого художника України Ярослава Омеляна з його альбому «Екслібриси пам’яти».

Богдан МЕЛЬНИЧУК,

головний редактор журналу «Літературний Тернопіль», заслужений діяч мистецтв України.

Ілюстрація Ігоря МАКСИМЛЮКА